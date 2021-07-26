فيديو وصور.. شهد الشمري تستقبل طفلتها الأولى

المستقلة/- منى شعلان/ استقبلت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، مولودتها الأولى ، وذلك بعد مرور قرابة 4 أشهر على زواجها من رجل الأعمال العراقي فهد زيد، حيث تزوجا في منتصف فبراير/شباط الماضي.

ونشرت شهد مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، يوثق لحظة دخولها غرفة الولادة برفقة زوجها في أجواء مليئة بالتوتر والقلق والبكاء.

 

 

وأعرب فهد زيد عن سعادته، بقدوم ابنته التي أطلق عليها اسم “ناي”، إذ نشر صورة له وهو يحمل مولودته عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق على الصورة قائلاً:”هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)”.

 

كما نشر فهد صورة له برفقة زوجته وهو ممسكا يدها أثناء تواجدها في غرفة العمليات، وكتب زيد قائلا: “بنت روحي أم ناي، ألف حمد الله على سلامتج”.

من جانبها نشرت شهد صورة لزوجها وهو يحمل المولودة الجديدة، وعلقت عليها:”انت (الصح)الوحيد بحياتي اليوم شفت بيك حنان الاب والزوج والحبيب والصديق، هنيالنا بيك انت اروع (أب) بالدنيا شكرا لكرمك يا رب”.

وأضافت :”بكل عمري ما حسيت طعم الفرح جاي وسنيني كلها تروح فدوه لوجه (ناي) صباحكم سعاده”.

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