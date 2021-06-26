فيديو وصور.. احتفال نرمين الفقي بعيد ميلادها

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت النجمة المصرية نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها الذى حل مؤخراً وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

و حرص العديد من أصدقاء النجمة نرمين الفقي، والمقربين لها على الاحتفال بعيد ميلادها، فى حفل اتسم بالبساطة.

كما نشرت نرمين الفقي فيديو لها من عيد ميلادها تغني وترقص مع أصدقائها على أنغام “يا حلم بعيد” للمطرب محمود العسيلي، وظهرت مرتديةً “جمبسوت” أسود اللون مع القليل من “الإكسسوارات” البسيطة وميك آب خفيف.

ومن ناحية آخرى شاركت النجمة نيرمين الفقي، في رمضان الماضي بمسلسلين، هما مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد خالد صالح، محمد رياض، ولاء الشريف، أحمد عبد الله محمود، محمود حافظ، ومحمد مهران، إشراف عام حسام شوقي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي.

وأيضا شاركت في مسلسل “ضل راجل” للمخرج أحمد صالح، والذي شارك فيه عدد من الفنانيين منهم ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبدالمغني، محمد عادل، إيهاب فهمي وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.