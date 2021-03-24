فيديو.. هيثم شاكر يحصد 24 ألف مشاهدة بـ”كل الأعذار كدابة” خلال ساعات

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع الفنان المصري هيثم شاكر ، أن يحصد 24 ألف مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة “كل الأعذار كدابة” في ساعات قليلة من عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“كل الأعذار كدابة” من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.

وتقول كلمات الأغنية:

كل الاعذار كدابة.. بس احنا اللي بنتغابي

آه ياعيني علينا غلابة.. وبنصدق ياحول الله

حاجة مش محتاجة نباهة.. لا هو لغز ده ولا هي متاهة

اللي يحب بيتباهي ..بحبيبه ويفضل وياه

يعني اللي يغيب ويسيب يبقي ماحبش من الأول .. لا مافيش في الدنيا حبيب فجأة لحده بيتحول

كل الحكايات متعادة وياريتنا خدنا إفادة.. مش عارفين ليه نتفادى إننا نتهان أو نتساب

جايين بخسارة علينا بنشوف اللي بيأذينا.. ونروحله إحنا برجلينا ونصدق ليه الكداب

وسبق، أعلن هيثم شاكر، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به مؤخراً ، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وكتب فيه: “الحمد لله بعد 16 يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية”.

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر ديو “كنت غلطة” مع هيثم نبيل والأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.