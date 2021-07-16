فيديو.. هكذا ردت إلهام الفضالة على أنباء خطف زوجها من زوجته الأولى

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن صمتها وردت على الاتهامات التي وجهت لها من قبل الجمهور الذى وصفها بأنها “خطافة رجال” بعد زواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر بعد انفصاله عن زوجته وتركها حتى يتزوج منها.

وقالت إلهام الفضالة، في فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: ”بقالي كام يوم بعيدة عن السناب والناس تكتب وتألف.. وأنا أسكت وقلت يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم.. كلمة واحدة بس حق كل شخص قاعد يظلم ويفتي على كيفه.. يعني بسكم ظلم واتقوا الله في الي بتكتبوا وبتقولوا“.

وأضافت إلهام الفضالة: ”أنا تزوجت شخص بالحلال وتزوجت شخص مطلق ما هدت بيت أحد.. وما خدت زوج من زوجته زي ما قاعدين تكتبوا لبناتي.. يارب تشوفون الظلم في حياتكم وفي نفسكم.. أنا اللي ما أحب أدعي على أحد.. لكن كمية الظلم اللي جاني خلاني ادعي في صلاتي“.

واختتمت الفنانة الكويتية قائلة: ”اختصار الكلام تزوجت شخص مطلق عازب وما خربت أسرة أحد.. وأي شخص عنده كلام غير هالكلام أو أوراق طلاق أو زواج يطلع ويقول“.

يذكر أن اسم الهام الفضالة، تصدر قائمة الأكثر تداولًا، بعد زواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بعد علاقة حب جمعتهما خلال تصوير مسلسل “أمينة حاف” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.