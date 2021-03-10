فيديو.. هكذا احتفلت يسرا بعيد ميلادها الـ66

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة المصرية يسرا عن سعادتها باحتفال أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفنى بعيد ميلادها الـ66 اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، يتضمن رسائل أصدقائها لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهر عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الهام شاهين وهالة صدقي وبوسي شلبي وإنجي المقدم وخالد انور والإعلامية رايا أبي راشد وتامر حبيب والمطرب أبو.

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة:”متحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم عليا نعمة بحبكم من جوة قلبي”.

وتصور يسرا حالياً مسلسلها الجديد “حرب أهلية” الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو إنتاج جمال العدل وشركة سينرجي للمنتج تامر مرسى والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته باسل خياط، جميلة عوض، رشدى الشامى وعدد آخر من الفنانين.