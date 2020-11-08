فيديو.. نور الكويتية: آية قرآنية السبب وراء عدم خضوعي لعمليات التجميل

المستقلة / منى شعلان/ كشفت الممثلة نور الكويتية ذات الأصول العراقية ، عن سبب عدم خضوعها لأى عملية تجميل حتى الآن ، مشيرة أنها تفضل شكلها كما هو ، كما تخاف من غضب المولي عز وجل ، خاصة أن هناك آية قرآنية ، تحرم عمليات التجميل.

وقالت نور الكويتية في لقاء تليفزيوني لها: “أنا بترعب جدا من عمليات التجميل خصوصاً إن في آية قرآنية صريحة تقول: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياًّ مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً “صدق الله العظيم)”.

وتابعت : “أنا إذا أشوف واحدة نافخة وعاملة وجهها ببقى نفسي أشوف خلقة الله أشوف جمال وجهها..أنا سألت دكتور تجميل عن عمليات التجميل.. قالي إن اللي بتعمل تجميل بتكون مثل البيبسي بعد ما تفرغ منه الهواء .. سنتين أو ثلاثة وكله بيروح”.

وأضافت: “هناك فنانين يمثلون بشكلهم فقط تعتمد أنها جميلة وشكلها جديد ..بس الحين عمليات التجميل خلت الكل بقوا شبه بعض فين روح الممثل “.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور الكويتية ، مسلسل “جنة هلي” وشاركها البطولة كوكبة من الفنانين وهم سعاد عبدالله ، إبراهيم الحربي ، شيماء علي ، هند البلوشي ، حسين المهدى ، شهاب جوهي ، إنتصار الشراح وغيرهم ، ومن تأليف نوف المضف ، ومن إخراج منير الزغبي ، وعرض فى الموسم الرمضاني الماضى.