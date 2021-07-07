فيديو.. نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن سبب عدم خوضها تجربة الزواج حتى الآن رغم تقدم العديد من “العرسان” لها.

وقالت نرمين الفقي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “ON مساء أمس: “والدتي كانت دائما خائفة علي من الزواج”.

وأضافت عن فكرة الزواج: “اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خائفة أيضًا بسبب تجربتها مع الانفصال”.

وأكملت :”والدتي قالت لي اختاري العمل الجيد، ولا تنظري للمال، قائله :” أنا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات، كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل امرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عايزة أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أقل لكن يكون عنده مميزات تخليني كامرأة موافقة وكعيلة راضية عليه”.

وعن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: “لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكنش “سليط اللسان” أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل”.

واستطردت: “بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللي يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق”.

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل “النمر”، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.