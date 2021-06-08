فيديو.. نجل خالد النبوي يكشف موقف والده من دخوله عالم الفن

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الممثل الشاب نور خالد النبوي، ابن الفنان خالد النبوي، نصيحة والده له قبل دخول عالم التمثيل.

حيث قال نور خالد النبوي،في مقابلة مع برنامج ET بالعربي:”قلت له أنا عايز أمثل قال أنا مليش دعوة روح إدرس، قبلوك خلاص مقبلوكش أنا مليش دعوة، وأما درست قاللي روح إعمل أودشنز، قبلوك تمام مقبلوكش مليش دعوة، هو أول واحد إداني فيلم أتفرج عليه، وإزاي أتفرج على الفيلم، وأول واحد إداني كتاب وإزاي اقرا الكتاب، هو بيعلم إزاي أعمل كل حاجة، وفي الآخر كل واحد يعمل اللي هو عايزه.”

وأوضح نور خالد النبوي أنه يدرس التمثيل والإخراج والمسرح في الخارج، وهو متواجد في مصر بسبب كورونا، ويعود حبه للسينما إلى فترة طفولته، عندما كان ينبهر بمشاهدة الأفلام ويرغب في أن يكون مكان البطل، لكنه أدرك رغبته في العمل بالتمثيل عندما وصل سن العشرين.

وعن النصائح التي وجهه والده بها قال: “أكتر النصايح اللي ممكن أفتكرها دلوقت إنه بيقوللي وسّع حدودك، دايما روح ذاكر، روح إلعب رياضة، وروح إتفرج على افلام.”

وعن طموحه للمشاركة والده في عمل فني قال: “أثبت له إني ممثل كويس الأول وبعدين أشاركه، لكن علطول كده أشارك خالد النبوي لأ. إحنا بنشوفها إن أنا عايز أمثل يبقى أبدأ الطريق صح خطوة خطوة. لحد ما تيجي الفرصة والخبرة إني أبقى واقف مع خالد النبوي.”

يذكر أن نور خالد النبوي ظهر في الحلقة الـ17 من مسلسل “الاختيار 2″، وجسد دور الشهيد الملازم أول “أحمد شوشة”، كما كشف في هذه المقابلة عن عمل آخر وقعه بالتزامن مع “الاختيار” وبدأ تصويره، يحمل اسم “ورق التوت”، من إخراج حسام علي.