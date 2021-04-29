فيديو.. مي العيدان تعتذر لإلهام الفضالة وتهاجم زهرة عرفات

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان رسالة إعتذار إلى مواطنتها إلهام الفضالة بعد مهاجمتها إثر حدوث خلاف بين الفضالة والفنانة البحرينية زهرة عرفات قبل نحو ثمانية أشهر.

وأكدت العيدان من خلال منشورًا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أن زهرة عرفات لا تستحق الدعم ، مشيرة إلى الفضالة على حق فى خلافها معها.

ونشرت العيدان، صورة للفنانة إلهام الفضالة وعلقت قائلة:” عندي القدرة الكاملة أني أعتذر للفنانة إلهام الفضالة لأني ما كنت معاها بخلاف مع إحدى الفنانات قبل 8 شهور وللأسف طلع كلام وموقف إلهام صح وأنا الغلطانة لأن وقفت مع من لا يستحق الوقوف معه.. آسفه يا أم فجر“.

والبداية كانت عندما عرضت إلهام الفضالة قيمة أجر العقود التي وقعتها مع شركات الإنتاج مقابل مشاركتها في بعض الأعمال الفنية، وذلك في ردها على زهرة عرفات من دون أن تذكر اسمها، خاصة بعد حديث زهرة عن ثراء المشاهير وعدم تحقيق الفن لأموال ضخمة، وهو الأمر الذي أغضب إلهام، ودفعها للرد من خلال فيديو لها.

حينها تدخلت العيدان وتحدثت من خلال فيديو لها عن الخلاف الذي وقع بين الفضالة وعرفات، حيث اعتبرت العيدان حينها أن رد إلهام الفضالة لم يكن له أي داعٍ، وأن الفنانة البحرينية لا تستحق هذا الهجوم من الفضالة.

وقالت العيدان في الفيديو: ”إلهام الفضالة وأسرتها عزيزة عليا وأقف معها في كل المواقف التي تتعرض لها، وكنت أسير على نظام أنصر أخاك ظالما او مظلوما، لكن الفيديو الذي ظهرت فيه مؤخرا تسبب في هز صورتها، وأقول لإلهام الفضالة صديقتي أن لو زهرت عرفات ذكرت اسم إلهام الفضالة أو تقصد أي شخص بتصريحاتها سأكون أول شخص أقف أمامها، لكن زهرة عرفات تحدثت بشكل عام، فلم يكن هناك داعي لهذا الفيديو والحديث عن تعاقداتك، فهذا الحوار لا يشبهك“.

وكانت الفنانة البحرينية، زهرة عرفات، قد تحدثت عن مي العيدان، بشكل غير مباشر ودون أن تذكر اسمها، خلال استضافتها في برنامج “علي ونجم” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم عبر شاشة تلفزيون الكويت، وقالت: “إن العيدان من وجهة نظرها أنها لا تخطئ، وترى أني مخطئة من وجهة نظرها، وأنا حاولت التواصل معها بكل الطرق، لكنها عملتلي بلوك على واتساب وانستغرام وسناب شات، وبعدما وصلت لها عبر تويتر، ردت علي بأسلوب طويل أتبعته ببلوك مباشرة”.

وردت العيدان على زهرة عرفات، من خلال نشر مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه زهرة عنها، معلقة :”لا فخر تقصدني أنا و أنا اَي اعترف طردتها من حياتي بعد ٢٣ سنة.. لأنها ما تستحق المكوث بحياتي ٢٣ ثانيه مو٢٣ سنه انا قدمت لها الكثير و اقدر اقوله و اعدده و اهي ماقدمت لي ب ٢٣ سنه اي شي طيب يذكر والبلوك هو عبارة عن طرد لشخص لا يستحق الاحتفاظ فيه ثانيه وحده بعد”.

وأضافت العيدان: “عجبتيني لما جيتي تتكلمين عني ضحكتني و نزلتي راسك بعدين رفعتيها ترى تضحكين على نفسك مو علي و لا على الناس و انا ما احتفظ بشخص يكذب علي كذب مفضوح وعندي كل المستندات و اعتقد الدكتوره فوزيه الدريع شخصيه مرموقه ومحترمة ولا تكذب مثل كذبك واعترفتي جدامها في المطعم في فندق السفير انك كذبتي علي لكن كذبك للاسف فشل ومامشى علي فخليني ساكته احسن لان الموضوع مو بصالحك نهائيا ”

وأوضحت: “نفس لما كذبتي و قلتي ما اشتغل مع نايف الراشد الا بشروطي والصدق انك انتي رحتيله ووقفتي على بابه علشان يشغلك ونزلتيله ٣ الالاف دينار من اجرك عشان يحط لك لقب فنانة البحرين الاولى بعد ماوقفتي وما احد قام يطلبك و نايف يشهد و انا ما اكذب مثل غيري لاني قويه اللي يكذب دايما اهو الضعيف و السوالف وايد فا خليني ساكته وايد احسن لح و اصرف لك”.

وتابعت مي: “المقطع الناس بعثوه لي انا ما اطالع لقاءات وحده مثلك وإذا على بالك ان في يوم بتصالح معاج مثل ما انتي متوهمه اعطيجاياها كاش ماراح اتصالح معاج لا اخر يوم بعمري نهايي ولو أمرض وتجين تزوريني بمستشفى هم بسويلك بلوك أيضا واطلعك و اقسم بالله ثلاث وبكتابه وبحق شفاعة رسولي و برحمة امي مالك صلح عندي للموت وليوم القيامه . . وحابه أوضح شغله ترى انتي بالحياة ممثلة احسن من التلفزيون و انتهى ولا في نقاش ونقطه و انتهى”.