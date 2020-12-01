فيديو.. مي العيدان تتراجع وتعتذر للفنان أحمد بدير.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ تراجعت الإعلامية مي العيدان ، عن هجومها على الفنان المصري أحمد بدير ، وخاصة بعدما وصفته بـ”الأقرع” ، وهو الأمر الذى أغضب الفنان المصري ودفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها.

ووجهت العيدان ، رسالة إعتذار للفنان المصري ، خلال مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة:”سمعت مداخلة هاتفية للفنان أحمد بدير ، على إحدى القنوات الفضائية المصرية، وكان صوته متألم جدًا وحزين ، أنت راجل كبير و بعتذر لك وحقك عليا”.

و أضافت:” الرجوع إلى الحق فضيلة ، و ليس عيبا أن اعتذر لك ، وخاصة إن الموضوع كان مجرد دعابة ولا أقصد شئ ، ووصفى لك بـ”الأقرع”، ليس جديد عليك ،

وأنه كثيرًا ما يسخر منك في عدد كبير من المسرحيات التي قدمتها”.

وأكدت مى إنها لا ترغب أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي رفعها ضدها ، متابعة: “كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها”.

رفع الفنان أحمد بدير دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد قيامها بالتنمر عليه والسخرية منه ،عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”.

وأصدر محامي بدير، أشرف عبدالعزيز بيانًا جاء فيه: “يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير”.