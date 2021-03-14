فيديو.. ميادة الحناوي توضح حقيقة إصابتها بالزهايمر

المستقلة/- منى شعلان/ انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تفيد بإصابة الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بمرض الزهايمر، وهو الأمر الذي نفته الحناوي من خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد.

حيث طمأنت ميادة الحناوي جمهورها ومحبيها على صحتها، موضحة أنها تتابع كل ما يقال عنها من شائعات ، واصفة هذه الأمور بأنها “شائعات مغرضة” تستهدفها.

وعن أسباب اختفائها في الفترة الأخيرة، قالت: “الكورونا ووفاة اختي من فترة خلتني في ظروف صعبة شوية، بجانب إجراء أخي لعملية في القلب مؤخرًا”، مضيفة: “في فترة الكورونا مرينا بظروف كثيرة وربنا يزيل الغمة عن كل الناس”.

شددت ميادة على أنها تعشق جمهورها ولا تحب الغياب عنهم، قائلة: “وحشني الشعب المصري كله، لأنه في القلب والروح والوجدان”، متابعة: “لما باجي مصر بحس حالي أني في بلدي الثاني”.

وقامت الحناوي بأداء جزء من أغنيتها “مهما يحاولوا يطفوا الشمس”، مؤكدة: “أنا بعرض نفسي للناس ردًا على الشائعات المغرضة التي ترددت عني مؤخرًا”.