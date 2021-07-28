فيديو.. منى زكي تهدد أحمد حلمي “بسكين”.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان المصري أحمد حلمي مقطع فيديو طريف برفقة زوجته مني زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وظهر “حلمي” في الفيديو وهو يدخل على زوجته في المطبخ وقامت بتهديده “بالسكين” معلقا على الفيديو قائلا: “محدش يقول صباح الخير الأيام دي”.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي هو “خيال مآتة” الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.