فيديو.. منى السابر تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضيتها مع ابنتها حلا الترك

المستقلة/- منى شعلان/كشفت منى السابر آخر مستجدات قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، والحكم البديل.

حيث قالت منى السابر، في اتصال هاتفي مع برنامج “ET” بالعربي: ”أول شيء أنا بدي أوضح شغلة وهي الفترة اللي خلصت عندي، تاريخ 18 أبريل/ نيسان لتسديد المبلغ، وهي المهلة اللي أعطوني إياها المحكمة.. بس للأسف في هذه الفترة ما قدرت أجمع المبلغ وبما إنه خلصت المهلة وكان المفروض أنه بعد انتهاء المهلة أكون أمنت المبلغ ولكن ما قدرت“.

وتابعت :“نحن الحين قدمنا أي مكتب الشيخة سلوى باستبدال العقوبة بما ينص عليه الحكم، فإن شاء الله خير.. وأنا مثلي مثل أي شخص محكوم عليه ما بيعرف شو راح يصير بهالفترة الجاية.. والحكم البديل الذي من المفروض أن تعرفه كل الناس، وبس أنا ما صرحت فيه أو تكلمت عنه كتير هو العمل اليدوي مش السجن“.

وأضافت: ”بس للأسف الكل عارف إنه أنا راح أنسجن بما أنه الحكم طلع وكذا شخص صرح أنه أنا علي حكم سجن وبس.. أنا قاعدة ناطرة استبدال العقوبة يلي تقدمت من قبل مكتب الشيخة سلوى“.

وعن قيمة المبلغ المطالبة بدفعه فقالت السابر: “المبلغ هو 20 ألف دينار و300 (200 ألف ريال و 300)، نافية أن تكون صرحت بأن المبلغ هو 200 ألف دينار، مؤكدة جمع 2000 دينار فقط”.

ونفت السابر أنباء مساهمة ابنتها حلا الترك بالتبرعات لجمع المبلغ، معلقة: ”لا طبعا كيف بدها تساهم وسبب المشكلة إنه أنا أخذت من مبالغها فما بتزبط“.

وأوضحت السابر :“في بعض المشاهير تواصلوا معي وما شفت شيء ويمكن لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية.. بس على الأقل ينعرف الموضوع ويصير في تواصل فأنا في النهاية بدي الأمور توضح يا إما فيه أو لا.. وما في داع لكل هذه الشوشرة.. وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس“.

وأشارت السابر أنه لم يتدخل أي أحد للمصالحة بينها وبين ابنتها حلا، قائلة:”الشيء النهائي يلي بقدر أقوله يا إما يندفع المبلغ أو بنتي حلا الترك تتنازل عن القضية وهذا كل ما في القصة.. ونحن كمان هلا نحاول استبدال العقوبة يلي نحنا طالبينها من المحكمة ”.

وكانت منى السابر، أعلنت أمس الأحد، عن قرار جديد من المحكمة البحرينية المختصة،وقالت عبر حسابها على “إنستغرام”: “تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.