فيديو.. منى السابر تعلن عن قرار مفاجئ من المحكمة بشأن حبسها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن قرار مفاجئ من المحكمة البحرينية المختصة، بشأن تنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة عام لعدم سداد المبلغ المطلوب منها.

وقالت منى السابر، في مقطع فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام”: “تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

وأشادت منى السابر، بدعم متابعيها لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوفهم بجانبها، مؤكدة أنها ستكون عند حسن الظن وستعود أقوى مما كانت كما كان الجميع يحلف بأخلاقها، مطالبة الجميع بدعمها في محنتها.

وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها حلا الترك ضدها في المحكمة، أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وأعلنت السابر ، مساء أمس عدم اكتمال المبلغ المطلوب منها للمحكمة ، ولذلك سيتم تنفيذ بحقها حكم السجن لمدة عام كامل، و سيطبق اليوم الأحد، 18 إبريل/ نيسان.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.