فيديو.. محمد فؤاد يتصدر تريند يوتيوب بـ”ليه”

المستقلة/ منى شعلان/ استطاع النجم المصري محمد فؤاد، من مصالحة جمهوره ومحبيه و إعادة بريقه ونجوميته مرة أخرى بعد طرحه أغنية ” فى الحفلة” منذ أسابيع قليلة، والتى أغضبت جمهوره إلى حد كبير لأنها لا تتناسب مع تاريخه الفنى ، حيث أطل عليهم لأول مرة وهو يغني الأغنية علي طريقة أغانى المهرجانات ،وقوبل الأمر بهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مما دفع محمد فؤاد، إلى إرضاء الجميع بطرحه أغنية “ليه” ، التى لاقت استحسان كبيراً من الجمهور ، كما احتلت المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

واستطاعت أغنية “ليه” من كسر حاجز الـ 200 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور 24 ساعة على طرحها،وهى من كلمات: أسامة محرز، والحان : محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلماتها “ليه.. يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه صعبه الحياة نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده خلاص وقفت حياتي عليه.

وكان الفنان محمد فؤاد، طرح مؤخرا أغنية ” فى الحفلة”،وتعاون من خلالها مع توليفة مختلفة وجديدة عليه ، فالأغنية كلمات “الدبل زوكش” مغني مهرجان “هنا القاهرة”، وألحان “علاء فيفتي”، وتوزيع “كولبكس بوي”.