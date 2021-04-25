فيديو.. “مبالغ صادمة” منتج شهير يكشف عن أجور فنانات الكويت

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المنتج والممثل الكويتي الشهير باسم عبدالأمير، عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات، مشيرا إلى ارتفاع أجورهن بشكل كبير عن السنوات الماضية ، خاصةً النجمة الكويتية إلهام الفضالة.

وقال عبدالأمير، في لقاء تلفزيوني: إن الفنانة إلهام الفضالة كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات، بينما تحصل حاليا على 60 أو 70 ألف دينار كويتي.

وأضاف :”أن الفنانة طيف تحصل حاليا على أجر يقدر بحوالي 20 إلى 25 ألف دينار كويتي، بينما في بدايتها كانت تحصل على 8 أو 10 آلاف دينار“.

وتابع: ”و الفنانة غدير السبتي كانت تحصل على 3 آلاف دينار كويتي، بينما حاليًا تحصل على 10 آلاف، أما الفنانة مرام البلوشي حصلت بمسلسل أبلة نورة في 2007 على 3 آلاف دينار كويتي وحاليا اجتهدت وأصبحت تحصل على أكثر من 20 ألف دينار كويتي“.

وأكد عبد الأمير أن كل الفنانات الكويتيات يستحقن أجورهن لأنهن تعبن على أنفسهن، مضيفاً “أنهن يحببن عملهن وفي حال انخفاض ميزانية المسلسل يوافقن على خفض أجورهن“.

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