فيديو.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه “كيفك”

المستقلة/- منى شعلان/ طرح النجم العراقي ماجد المهندس ، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم “كيفك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واقتربت الأغنية من تحقيق 200 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة من طرحها.

أغنية كيفك”،من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت وتريات تامر فيظي

مكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية:

كيفك .. حبيت سلم عليك

كيف صارو عينيك بعدن عم يدمعو

كيفك .. شو صاير بحالك عم بخطر عبالك

وجهي بتتذكرو

انا يلي كنت حدك

بعملك شو مابدك

بس الهيئة انته نسيت

انا يلي كنت تموت

لو ثانيه في بعدي تفوت

بس الهيئة انته قسيت

كيفك …

حبيبي .. ياترى مبسوط قلي بس طمني

بسأل عنك انا

حبيبي .. معقوله هيك نصير

من بعد حب كبير شو ضيع حبنا

يذكر أن أغنية “ودعت روحى” للنجم العراقي ماجد المهندس حققت حتى الآن أكثر من 28 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.