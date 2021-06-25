فيديو.. ماجد المهندس يستعد لطرح كليب “نصاب”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو كليب أغنية “نصاب ” للنجم ماجد المهندس، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، ومن المقرر طرحه قريباً.

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم “لا تترك القلب” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها. 

أغنية “لا تترك القلب” لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس أحيى حفل غنائي ساهر له يوم 11 يونيو الجاري مع الفنانة نجوى كرم، قي العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

 

 

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