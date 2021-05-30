فيديو.. ماجد المهندس يحقق 10 ملايين مشاهدة بأغنية “الفاتنة”

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع الفنان العراقي ​ماجد المهندس​، أن يحقق 10 ملايين مشاهدة بأغنيته الأخيرة “​الفاتنة​” التي قد طرحها منذ أسبوعين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“الفاتنة” من ألحان أحمد الهرمى ومن توزيع سيروس، وأخرى بعنوان “مسكين” من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحى وتوزيع سيروس.

ويقول مطلع الأغنية: “الفاتنة اللي على قلبي تمون، هي صباح الخير ولا الخير هي، ناظرتني وسلهمت بذيك العيون، الغزل والشوق واسرار الحكي..”.

وكان ماجد المهندس، قد طرح مؤخراً أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “نصاب” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

جدير بالذكر أن انتهى ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها “الفاتنة”، والأغنية الأخرى “مسكين” من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.