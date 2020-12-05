فيديو.. لماذا طلبت الفنانة بشرى من خطيبها شراء “مدفن” لها كمؤخر زواج؟

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية بشرى، عن سر طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل أن يشتري لها “مدفن” كمؤخر للزواج.

وقالت بشرى فى لقاء برنامج “et بالعربى” : طالبت من خطيبى أن يشترى لى مدفن لأن الموت ليس بعيد ولابد أن نفكر فيه جميعاً ، وأنا أفكر فيه دائما خاصةً بعد ما مريت به هذا العام ، من رحيل عدد كبير من الفنانين والأصدقاء ، وبالأمس توفي صديقا لى فى سن صغيرة، متابعة: محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة ،الناس المؤمنة بجد لازم تتصالح مع الموت زي ما تتصالح مع الحياة”.

وأضافت :” روي لى موقف أثر بي كثيرا ، وجعلني أطلب أن يصبح لي مدفن ، وسوف اكشف عن هذا الموقف فى يوما ما “.

واحتفلت بشرى ، مؤخراً ، بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة بشري ، فى السباق الرمضاني المقبل ، بمسلسل “الاختيار 2″، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل الاختيار 2 ، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي و إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى وليلى عز العرب ، ومن إنتاج شركة سينرجي.