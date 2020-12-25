فيديو للفنان خالد النبوي يشعل تويتر

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الفنان المصري خالد النبوي ، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد خضوعه لجلسة تصوير جديد لمجلة Elle ، تزامناً مع إحتفالات الكريسماس.

وشارك النبوي ، جمهوره ومحبيها ، فيديو من جلسة التصوير الذي خضع لها ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحازت إطلالته على إعجاب متابعيه ، وجاءت التعليقات كالتالي:” جان ، عنده كاريزما ، أعظم ممثل بصراحة في كل شئ كاريزما وثقافة عالية جدا و رقي عالمي.

وفى سياق آخر، بدأ خالد النبوي تصوير دوره في فيلم “أهل الكهف”، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل و محمود حميدة ومصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم احمد لوكسر احمد الشربيني، والفيلم مأخوذ عن رواية “أهل الكهف” لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.