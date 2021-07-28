فيديو.. “لعبتي” جديد كارمن سليمان

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة الشابة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة “لعبتي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسط تفاعل من الجمهور.

تعاونت الفنانة كارمن سليمان في أغنية “لعبتي”، مع الشاعرة نور عبدالله، والملحن مصطفى العسال، والموزع عمرو الخضرة، والأغنية ميكس وماستر ماهر صلاح.

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، تستعد خلال هذه الأيام، للوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى، من خلال مشاركتها فى مسرحية “ياما فى الجراب ياحاوى” التي تشارك فى بطولتها بجانب يحيي الفخرانى واياد نصار وشريف دسوقي ومحمد الشرنوبي وعلاء قوقة ولبنى ونس وعدد أخر من الفنانين وهى من اخراج مجدى الهوارى.