فيديو.. كيف أقنعت يسرا زوجها بالمشاركة في مسلسلها الأخير “حرب أهلية”؟

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة المصرية يسرا عن كواليس إقناع زوجها خالد سليم بالمشاركة بالتمثيل في “حرب أهلية” لأول مرة رغم ابتعاده عن الأضواء.

وقالت يسرا برنامج “معكم منى الشاذلي” عن زوجها: خدعته، قلت له أنه مشهد وحيد وصامت، وأني خلال الأحداث أتزوج من شاب يخدعني وآخر لا أحبه، فأريد أن اختتم المسلسل بشخص أحبه.

وتابعت: التصوير كان في سهل حشيش وشقيق زوجي هشام سليم يتواجد هناك، فاقنعته بالسفر وزيارته، وبعدما بدأ التصوير واكتشف أن الدور أكبر من مشهد ويتحدث فيه، كنت وضعته تحت الأمر الواقع.

وحول سبب انتفاخ وجهها في مسلسل “حرب أهلية”،أوضحت الفنانة المصرية قائلة:”أصيبت بكورونا منذ أربعة أشهر، وكانت شديدة جدا، ويعود ذلك أيضا لأننى مريضة ربو وأعاني مشكلة فى التنفس، بالفعل كنت فى خطر كبير، ولأني أصدق أن الدعوات تغير القدر فكثرة الدعاء من المحبين غيرت القدر”،

وتابعت: أخذت جرعات كورتيزون كبيرة وهذا أدى لزيادة وزني، وقد اتضح ذلك فى الحلقات الأولى، خصوصا على وجهي، وشك البعض أنني قمت بعمليات تجميل، وأنا لا أقوم بعمل فيلر ولكن أعمل البوتكس منذ زمن، وفى العموم كورونا تأتي لكل شخص بشكل مختلف، وأصبت بها فى حلقتي مع أبلة فاهيتا، فعندما انتهت الحلقة وتوجهت لركوب سيارتي شعرت بالتعب وقلت لهم إنني أصبت بكورونا.

واستكملت: سبب تورم خدودي في مسلسل “حرب أهلية” حصولي على الكورتيزون بعد اصابتي بكورونا، الكورتيزون خلى وشي غريب جدا, وكنت بتوجع جدا ولما جوزي كان يشوفني كان يتخض ويخاف مني، منوه عن كما إصابة خالد زوجها أيضاً في نفس اليوم.

وأكدت يسرا أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل طيلة حياتها، وقالت:”بعمل بوتوكس من يوم ما اخترعوه ولكن مبحطش فيلر، والفيتامينات اللي بيحتاجها وشي، بس مغيرش شخصيتي وشكلي، كلنا ممكن نحتاج لعمليات تجميل، لكن لما تغيري شخصيتك اللي أنا عارفاكي بيها أكيد هيحصل فصلان بيني وبينك”.

وتابعت: إنما تحلي نفسك أو تاخدي بالك من تجاعيدك ده كويس، لكن دلوقتي ألاقي بنت عندها 25 سنة رايحة تعمل حاجات في وشها، أنا بشوف اللعب الكتير فى الوش وحش ومش حاجة كويسة.

يذكر أن يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “حرب أهلية” بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلنتى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.