فيديو.. كاظم الساهر يهدى للشعب العراقي أغنيته الجديدة “عراقنا”

المستقلة/ منى شعلان/ أهدا المطرب كاظم الساهر ، اليوم ، للشعب العراقي ، أغنية وطنية جديدة ، حملت إسم “عراقنا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “عراقنا” من كلمات كريم العراقى، ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

من ناحية أخرى يستعد كاظم الساهر لطرح أغنية جديدة بعنوان “الممثلة” ،خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى مؤخرا من تسجيلها بأحد الاستديوهات الخاصة ، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى وألحان كاظم الساهر.

كما يواصل كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد ، و يتضمن 14 أغنية، ومن من المقرر طرحه مع بداية العام الجديد وذلك بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير “كتاب الحب”.