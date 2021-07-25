فيديو.. كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها الـ49

المستقلة/- منى شعلان/احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعيد ميلادها الـ49 الذي يوافق اليوم الأحد 25 يوليو، برفقة ابنتها، ووثقت حفل الاحتفال من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت كارول، على الفيديو قائلة: “أفضل عيد ميلاد مع طفلتي الصغيرة ومعكم أيضًا يا رفاق..أشكركم جميعًا على تهانيكم الرائعة”.

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة كارول سماحة على دعم الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في محنتها بعد تعرضها لمضاعفات صحية نتيجة خطاء طبي أثناء عملية جراحية، مطالبةً الجهات المختصة في حالة وجود خطأ طبي تعرضت له الفنانة، بأن تحاسب المتسببين لها في حدوث هذه الأزمة، حتى لا تتكرر الأخطاء الطبية.

وكتبت كارول تغريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مغردةً: “أدعو للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل.. وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكرر مؤخرا كثيرا وهذا لا يجوز”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بالونات حارقة من قطاع غزة تتسبب فى حرائق ضخمة بإسرائيل

اخر الاخبار

فيديو.. كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها الـ49

اخر الاخبار

الحكومة الليبية ترد على شائعات حول وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتكشف سبب غيابها

اخر الاخبار

احتجاجات في تونس مناهضة لحكومة المشيشي تطالب بحل البرلمان 

اخر الاخبار

السودان.. النيابة العامة تكشف أسباب تكدس الجثث في المشارح

اخر الاخبار

سقوط أمطار غزيرة في منطقة جازان السعودية وتطبيق مخالفات  “فيديو”

اخر الاخبار

محكمة مصرية تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي

اخر الاخبار

محكمة مصرية تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي

اخبار مصر

مصر.. توجيه عاجل من وزير الري بجميع المحافظات لمتابعة مناسيب نهر النيل

رياضية

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من نجمه

رياضية

مدرب مصر نادم على الخسارة ضد الأرجنتين في الأولمبياد

رياضية

مدرب منتخب العراق الأولمبي يصل بغداد

رياضية

الحفناوي يمنح تونس ذهبية في أولمبياد طوكيو

رياضية

الوحدات يطلب حكاما أجانب لمباراة الفيصلي

رياضية

مصر تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

اخبار العراق

العراق في المركز 38 عالميا من حيث البحث عن سعر الذهب

اخر الاخبار

قناة : الادارة الامريكية تبحث اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمواجهة كورونا