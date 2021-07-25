فيديو.. كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها الـ49

المستقلة/- منى شعلان/احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعيد ميلادها الـ49 الذي يوافق اليوم الأحد 25 يوليو، برفقة ابنتها، ووثقت حفل الاحتفال من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت كارول، على الفيديو قائلة: “أفضل عيد ميلاد مع طفلتي الصغيرة ومعكم أيضًا يا رفاق..أشكركم جميعًا على تهانيكم الرائعة”.

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة كارول سماحة على دعم الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في محنتها بعد تعرضها لمضاعفات صحية نتيجة خطاء طبي أثناء عملية جراحية، مطالبةً الجهات المختصة في حالة وجود خطأ طبي تعرضت له الفنانة، بأن تحاسب المتسببين لها في حدوث هذه الأزمة، حتى لا تتكرر الأخطاء الطبية.

وكتبت كارول تغريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مغردةً: “أدعو للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل.. وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكرر مؤخرا كثيرا وهذا لا يجوز”.