فيديو.. فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المستقلة/ منى شعلان/ نفت الفنانة المصرية فيفي عبده، الشائعات التي نشرت في بعض المواقع الإخبارية ، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخراً.

ونشرت فيفي، عبر حسابها الشخصي بموقع ”انستغرام”، مقطع صوتي لها، قائلة: “أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة”.

وتابعت مطالبة جمهورها بالدعاء لها: “أنا محتاجة دعاء الناس، لأني مكنتش قادرة أمشي على رجليا، لكني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة، مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليا”.

وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام شديدة في الظهر ، لوجود التهاب حاد في الفقرات ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات لحين تحسن حالتها الصحية.

بينما كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج “خلي بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي ، هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

كما كانت أحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.