فيديو.. فوز العتيبي تلقن معجباً درساً قاسياً بعد سخريته من شكلها

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الناشطة السعودية فوز العتيبي، شاب قام بتصويرها هى وزوجها دون إذن منهما، أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم ثم نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبدياً تعجبه من صغر حجم وجهها ، وعلق قائلاً: “لا يغرنكم التصوير.. وجهها صغير للغاية”.

وقالت فوز العتيبي في مقطع الفيديو انتقدت فيه حديث الشاب عنها: “هاي متابعيني بدأت شوية من صحتي ترجعلي علشان كذا بصور سنابات وبتكلم عن مواضيع، لكن أنا رح أرد على اللي نشروا الفيديو وقالوا واو دي فوز طلع حجمها صغير، وانصدمنا.. كنتوا متخيليني بيج سايز!، ولا إنكم انصدمتوا إني أكيت وأصغر من سناب”.

وأضافت: “إذا الثانية أوكيه، إذا الأولى أوكيه لأنه أنا في فترة من الفترات كنت أتخيل أن هذا حجمي، بس ممكن هذا يوضح للناس اللي بتقول فوز بتتعمد تغير صوتها، أنا لا اتصنع أنا فعلا حجمي في الواقع أصغر وصوتي زي حجمي”.

وتابعت: “المقطع قسما بالله لو اقولكم سالفة اللي صوره تذرفون على رجولته وكرامته بالدموع.. قسما بالله إنه اتصور أول ما روحنا أوكرانيا وما نشره إلا لما راح بيت أمه، خايف نشوفه في السنتر”.

وتحدثت فوز العتيبي عن كواليس الفيديو المصور لها ولزوجها قائلة: “تخيلو جاي هو وأصدقائه وينادونا فوز وأحمد، إحنا بيج فانز لكم.. عاوزين نتصور فقلنا الوقت مو مناسب وعندنا ضيوف، فانتو فوق رؤوسنا بس خلونا في وقت مناسب، لكن هما ما احترموا خصوصيتنا ولا إنوا معنا ضيوفنا ولا اننا نتعشى”.

وانتقدت العتيبي سلوك الشاب الذي قام بتصويرها: “ولا احترموا العالم اللي فيه الأوكرانيين قاعدين يتلفتوا على الهمج! برضه فضلوا فوق روسنا.. أحمد بس شاف واحد بيصور قام، ومجرد ما شاف أحمد واحد يصور جري، وما نشر الفيديو إلا في بيت أمه”.

وأوضحت فوز: “أكتر كلمة بيستهلكها المتطفلين وما يعرفون معناها هي الخصوصية.. الخصوصية هي اللي يحددها الشخص لنفسه، كل واحد يحدد خصوصيته، لما أقرر أنا إن اللي يصور باب بيتي بينتهك خصوصيتي بقدر أقاضيه”.

واختتمت: “الشخص هو الي يقرر ما هي خصوصيته ما حدا آخر، احترموا خصوصية البشر وما تنتهكوها، ولما افتح اللاب وأصور من بيتي 24 ساعة ما حدا يقدر يقاضيني لانها حياتي.. فافهموا معنى الخصوصية قبل ما تتكلموا”.

 

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