فيديو.. فنان مصري يكشف سبب منعه من دخول تركيا

المستقلة/- منى شعلان/ روى الفنان حسن أبو الروس، تفاصيل المشكلة التى تعرض لها داخل مطار في تركيا تم حلها سريعا من جانب حكومة بلاده.

وعن تفاصيل المشكلة، أوضح أبو الروس في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن المسؤولين في المطار منعوه من الدخول إلى إسطنبول لعدم اقتناعهم بالفيزا التي استخرجها عبر شبكة الإنترنت.

وتابع أنه ظل في مطار تركيا لمدة 8 ساعات دون حل، حتى كتب عن مشكلته من خلال منشور على حسابه على موقع “فيسبوك”، وطلب التواصل مع السفير المصري هناك.

وأضاف حسن أبو الروس للبرنامج التلفزيوني أنه لم تمر 10 دقائق من نشره للمنشور حتى فوجئ باتصال من رقم خاص، وكان المتحدث من مصر وأخبره أنه سيساعده، وبالفعل تم حل المشكلة في 5 دقائق، ودخل إلى تركيا.

وشكر حسن أبو الروس الحكومة المصرية على تدخلها السريع لحل مشكلته في مطار تركيا، ووصف المكالمة بأنها “الأهم في حياته”.

واحتفل الفنان حسن أبو الروس بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي في أحد مدن الملاهي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، قبل نحو أسبوعين.

وحقق حسن أبو الروس شهرة من مشاركته في بطولة مسلسل “بـ100 وش”، إلى جانب نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وعرض في رمضان 2020.

 

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