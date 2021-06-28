فيديو.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان.. والأخير يسخر منه

المستقلة/- منى شعلان/ هاجم الفنان السوري فراس إبراهيم، الأفعال التي يقوم بها نظيره الفنان محمد رمضان، واصفا إياه بـ”المستفز”، مشيرا إلى أن عقلية الفنان المصري تحب السير عكس الاتجاه، من أجل جذب الجمهور.

وقال فراس، خلال لقاء إذاعي: إن “محمد رمضان موهوب جدًا، ويحب تحدي كل ما هو عكس الاتجاه، وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله حتى الصور التي ينشرها ويظهر فيها عاري الصدر”، مشددًا على أنه لا يمكنه القيام بذلك، قائلًا: “أنا ما فيني أشلح وأظهر هيك، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر”.

وأضاف أن “محمد رمضان يعرف أنه يستفز الناس، لكن هذا الاستفزاز يجلب له الإعجاب والأموال، مثلًا عندما يقدم أغنية تحقق ملايين المشاهدات”، متابعًا: “أوقفوه وشتموه، ولكنه لم يهتم بل ونشر صورته وهو يسافر إلى دبي ويجلس في طائرة خاصة”.

واستطردت قائلًا: “هو حالة خاصة لا يستطيع أحد تقليده لن تجد أحمد السقا أو أحمد عز يقومان بنفس تصرفاته.. مستفز لدرجة أن تقوم تعمل لايك لصوره”.

من جانبه، قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه وعلق عليه بإيموشن ساخر.

وفى سياق آخر طرح الفنان محمد رمضان، مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة “ثابت” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“ثابت” كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.