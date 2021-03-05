فيديو.. فنانة مصرية تنفي شائعة وفاتها

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية منى عبد المجيد، التي تعيش في دولة الكويت، وتعاني مرض بعد الشلل الذى أصيبت به بسبب عمليات التجميل.

وأعربت “منى” خلال الفيديو عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها: “الناس بيحسبوني ميتة، ركبت الطيارة لاقيت الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مش انتي منى عبدالمجيد؟، قلت آه أنا، قالوا والله طيب ليه بيقولوا انك ميتة”.

و بشأن عمليات التجميل التي خضعت لها قالت:” كل اللي عملته في خدي إني خدت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر”.

منى عبد المجيد، ممثلة مصرية تبلغ من العمر 61 عاما، تعيش في الكويت، وبدأت العمل بالمجال الفني عام 1984، وكانت البداية بمشاركتها في الإخراج كمساعد مخرج في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي عام 1992 بدأت التمثيل.

وفي عام 2007 أصيبت بجلطة دماغية، أدت إلى دخولها في شلل نصفي، وذلك بسبب فشل عملية تجميل قامت بها، وعاشت بالكويت وتزوجت هناك إلى أن رحل زوجها عن الحياة.

وقدمت مني عددا كبير من الأعمال الدرامية الكويتية، منها سليمان الطيب، وعش الزوجية، ونورة، والحريم، وبقايا ليل، وعديم الروح، والامبراطورة، والحب الكبير، وأم البنات، وللحياة ثمن، والبيت السعيد، ومذكرات عائلة جدا، والأرجوحة، وأحلام طواش،سابع جار.

وعلى مستوى المسرح، فقد قدمت عددا من المسرحيات الهامة منها باربي، الواد ده كويتي، كامل الدسم، ليلى والغابة، صح لسانك، اللي يدري يدري ، عالباب ياشباب، مايصح إلا الصحيح، يا أنا يا البنات ، جمعان ،واحد + واحد بالإضافة إلى عملها كمساعد مخرج فى بعض الأعمال الفنية.