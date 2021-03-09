فيديو.. فجر السعيد تبحث عن مواهب جديدة للمشاركة في مسلسلها الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ عن احتياجها لمواهب شابة من مملكة البحرين تجيد التمثيل والغناء والرقص للمشاركة في عمل درامي جديد من تأليفها.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قالت من خلاله:”أنا حالياً موجودة في دولة ​البحرين​ الشقيقة بين أهلي وناسي وأستعد لعمل درامي أحتاج مواهب شابة تشاركني في العمل الذي يجد نفسه أن لديه القدرة للعمل في التمثيل أحتاج إلى أعمار بين 14 و6 سنين سأعطيكم رقم هاتف للتواصل معه و إخضاعهم لاختبار والذي ينجح فيه سيحظى بفرصة المشاركة في مسلسل من توقيع فجر السعيد”.

وقدمت فجر السعيد أول أعمالها فى الدراما عام 2010، من خلال مسلسل وصل 2 ومن إخراج فراج الفراج، وقامت السعيد بإنتاجه عن طريق شركتها الإنتاجية.

وفى سياق آخر أعلنت فجر السعيد ، مؤخراً عن مغادرتها قناة سكوب وبرنامجها على مسؤوليتي التى كانت تقدمه عبر شاشتها، دون توضيح أسباب قرارها المفاجئ.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة: قرار لا رجعة فيه، لن أعود للظهور في سكوب مستقبلاً .. وكانت آخر حلقة هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي وعدتكم فيها، ولو دققتوا في كلامي ستعلمون بأني حاسمة أمري بالذات عندما استودعتكم الله.

وظهرت فجر السعيد في ختام الحلقة الأخيرة التي قدمتها من برنامج على مسئوليتي عبر قناة سكوب، قالت فيها : “هذه آخر حلقة علي سأفتقدك والمشاهدين الأعزاء وأتمنى أن يعم السلام أرجاء المنطقة كلها وأن ما نسمعه فقاعات ليس لها أي معنى”.

وأضافت فجر السعيد: سعيدة فيكم ومحبتكم لي من قلبي أقلكم وأنا أودعكم في آخر حلقة من هذا الموسم، أنا سعيدة وسوف أفتقد كل المشاهدين والزملاء في قناة سكوب.

 

 

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