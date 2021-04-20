فيديو.. فتاة تحول نفسها إلى محمد رمضان.. والأخير: مش عايزك تعنسي

المستقلة/- منى شعلان/ عبر النجم المصري محمد رمضان عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل “موسى” الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني.

ونشر رمضان، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو لفتاة تقوم بوضع المكياج على وجهها لتحويل هيئتها إلى شخصية محمد رمضان في “موسى”، لتصبح في النهاية شبيهة بشخصيته.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “أجمل جمهور في الدنيا (موسى) مبسوط طبعاً إنك حبيتي الشخصية للدرجة دي.. بس أنا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي”.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

 

 

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