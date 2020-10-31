فيديو.. “عن فيروس كورونا” التريلر الرسمى لفيلم “Songbird” يقترب من 700 ألف مشاهدة

المستقلة/منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم Songbird، التريلر الرسمى للفيلم ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واقترب من تحقيق 700 ألف مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من طرحه.

فيلم Songbird ، تدورأحداثه حول تمحور الفيروس التاجي من “COVID-19” إلى “COVID-23″، حيث يتحدث الفيلم بأكمله عن الفيروس الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن.

ونشر موقع ” Entertainment Weekly” الصور الأولى من الفيلم حيث يقوم ببطولته الممثل العالمي كيه جيه أبا كساعي ، وصوفيا كارسون وهي المرأة التي يقع في حبها أثناء محاولته اكتشاف كيفية القتال من أجل الإنسانية ، ويشاركهم عدد من النجوم منهم ألكسندرا داداريو وبرادلي ويتفورد وكريغ روبنسون وديمي مور وبول والتر هاوزر، ومن إخراج آدم ماسون وتأليف سيمون ، ولم يتحدد حتى الآن ، موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

 

 

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