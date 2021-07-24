فيديو.. عبد الكريم حمدان يطلق أغنية “مالن أمان الرجال”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق المطرب السوري عبد الكريم حمدان – نجم برنامج اكتشاف المواهب أرب أيدول – أغنية جديدة له حملت عنوان “مالن أمان الرجال”، من كلمات “عامر لاوند”، ألحان “علي حسون”، وإخراج “كمال ترو”.

وأبدى “حمدان” سعادته بعد إنجاز الأغنية، متمنياً أن يحظى اللوك الجديد الذي أظهره في الفيديو كليب بإعجاب الجمهور.

وقال في تصريحات صحفية: “أطلقنا اليوم أغنية مالن أمان الرجال، وكلنا أمل بأن تنال استحسان الجمهور، وأعتقد أن النجاح سيحالفنا، لأنها تمتاز بإخراج رائع، وكلمات وألحان مميزة، إضافة للجهود المبذولة في عمليات التوزيع لإسبر حداد، والميكس ماسترنغ لفادي جيجي”.

وأضاف: “فكرة الأغنية موجودة لدينا منذ 4 سنوات، لكن تم التأجيل عدة مرات، بصراحة شعرت أن هذا هو الوقت المناسب لطرحها”.

وتابع: “تم تصوير الكليب في بيروت، وتميز بستايل جديد أتمنى أن تحبه الناس، فأنا أسعى دائماً لتقديم الجديد بعيداً عن التكرار والتقليد”.

من جهة أخرى، يستعد “حمدان” لعدة حفلات سيحييها بعد نحو شهرين من الآن، حيث يحيي حفلاً بنهاية الشهر الثامن في أنطاليا في تركيا، ثم يتوجه إلى كندا لإحياء سلسلة من الحفلات.

وعن نشاطه في الفترة الحالية، قال: “بحكم كورونا، البلدان لم تفتح حدودها بعد، وعملنا كما تعلم يعتمد على التجمعات، والآن القيود في معظم الدول تعرقل عملنا إلى حد كبير”.

كما أشار إلى أن اهتمامه في الفترة الماضية كان منصباً على أغنيته الجديدة، مؤكداً أنه سيركز حالياً على إنتاج أغنية شتوية في القريب.

واختتم “حمدان” بالتأكيد على أهمية وسائل التواصل، موضحاً أن “السوشيال ميديا هي أساس لكل عمل، وتساعد كثيراً على الانتشار إذا كانت الأغنية جميلة وتم العمل عليها بشكل دقيق”.

جدير بالذكر أن عبد الكريم حمدان هو مغني سوري، شارك في شارك بالموسم الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير أرب آيدل، وبعدها ذاع صيته واحبة الملايين منذ اشتراكه في برنامج المواهب عبر قناة mbc 1 الفضائية، تميز صوته بخامة صوتية منوعة قادرة على أداء عدة ألوان صوتية، ويتميز بصوته الموال الحلبي والعراقي والاغاني الشعبية و الساحلية.