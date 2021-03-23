فيديو.. عبد الرحمن المطيري يكشف سبب تغير ملامحه بعد خروجه من السجن

المستقلة/- منى شعلان/ أطل نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبدالرحمن المطيري ، على جمهوره من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه بتطبيق ”سناب شات“، فى أول ظهور له وذلك منذ خروجه من السجن بعد قضائه فترة عقوبة، إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد- 19).

وقال المطيري:”أن ما أصابه كان مجرد عتاب بسيط بين أب وابنه، لكونه كان على خطأ، واستحق العقوبة، لذلك تقبل هذا الإجراء العقابي بكل صدر رحب ورضا“، مشددا على ”أن ما أصابه زاده حبا وفخرا وولاء للمملكة.

وأضاف:”أنا ما شوف اللي صار مصيبة، ابلغ ما يكون عتاب بسيط بين أب وابنه، اذا شافه على خطأ وجهه وإذا شاف مال عدله قوّمه، واذا شاف فيه نقص أرشده، لذلك تقبلنا هذا العتاب بكل حب وبكل رضا، لاني ادري ان ماصار الا لمصلحتنا، وما زادنا هذا الشي إلا ولاء وفخرا ومحبة لهذا الوطن العظيم، وأنا كل ما أملك وهذا السناب لهذا الوطن”.

وعلق المطيري على ما تم تداوله بشأن تغير ملامحه بعد خروجه من السجن قائلا:”والسوالف كالعادة تكثر والكل يحب يتمصدر ويقول (لن تعرف عبدالرحمن المطيري بعد تغير ملامحه)، رفيقكم مثل ماهو ماتغير شي”.

وأوضح النجم السعودي أنه أتم 28 عاما من عمره، وليس مثلما يظن البعض أنه في الأربعينات أو الثلاثينات، لافتا إلى ”عقد نيته على الزواج، وإبلاغه والدته بذلك وهو في السجن.

وختم المطيري حديثه، مشددا مرة أخرى بالقول: ”زبدة الكلام حنة في وطن عظيم حريص على شعبه، وأنا أقول من شي شفته واقع في عدله وقضائه في محاكمة، مافي فرق بين مشهور ولا انسان عادي ولا كبير ولا صغير ولا أمير كلنا سواسية، الوطن ادرى بمصلحتك، لذلك تتقبل كل ما يصيبك بكل فخر وكل محبة، لذلك هذا يزيد من ولائك، أنا أشكر كل من اضاف لعبدالرحمن وتكرم على عبدالرحمن من اخوان واهل واصدقاء وراجعين لكم لسناب على بركة الله”.

يشار إلى أن الداخلية السعودية كانت قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أن أحد مشاهير “سناب شات” وآخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى فرض عقوبات عليهم.