فيديو.. عادل إمام يتصدر التريند بسبب يسرا

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام ، قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع غوغل، بعد تصريحات الفنانة يسرا عنه وعن كواليس الأعمال الفنية التى جمعتهما وعن طبيعة علاقتهما، وذلك خلال استضافتها فى برنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on.

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن “كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل، وأنا أحب كل أعمالى معه، فقد قدمت معه 17 فيلما.

وعن كواليس العمل معه في فيلم “عمارة يعقوبيان” قالت يسرا: “عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد” وقال لي: “خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت”، فقال لي: “أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء”.

وتابعت: “لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني”، معقبة: “عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف”.

أما الكماشة الثانية، فكانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد – “الإنسان يعيش مرة واحدة” – خلال يومين، فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك.

وأضافت :” أن عادل إمام لم يتقبل وطلب منها الاعتذار للقائمين على هذا العمل، وبالفعل تجاوبت معه، واعتذرت لمخرج العمل لتشارك معه في الفيلم”، مشيرة إلى أنها سافرت إلى الإسكندرية وشاركت في العمل.

كما أشارت إلى أنها اكتشفت أن الزعيم أطلق عليها لقب “جميلة الجميلات”، الأمر الذي أسعدها للغاية، ووصفت عادل إمام بأنه يتمتع بشخصية مرحة داخل موقع التصوير، حيث إنه دائم المزاح مع زملائه خلال التصوير، كما أكدت أنه شخصية تتميز بالالتزام والجدية في العمل.