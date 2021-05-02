فيديو.. طفل يقلد شخصية أحمد العوضي في مسلسل” اللى مالوش كبير”

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان المصري أحمد العوضي، مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد الأطفال وهو يقلد شخصية “الخديوي” فى مسلسل “اللى مالوش كبير” الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وعلق العوضي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام : “والله أنت أجمد من الخديوي نفسه”.

يذكر أن مسلسل “اللى ملوش كبير”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرفاعي وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين “جونيور” وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.