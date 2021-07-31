فيديو طريف لنوال الزغبي وماغي بو غصن على أنغام “ارقص”

المستقلة/- منى شعلان/نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام يجمعها بمواطنتها الفنانة نوال الزغبي.

وظهرت النجمتان بالفيديو وهما ترقصان بطريقة طريفة على أنغام أغنية نوال الجديدة “ارقص”، وعلّقت ماغي على الفيديو: ” ارقص مع القمر وشو بحبك”.

وكانت نوال قد طرحت أغنية ارقص مؤخرا، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة حيث تخطت المليوني ونصف المليون مشاهدة على “يوتيوب “.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد والفيديو كليب تم تصويره تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.