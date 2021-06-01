فيديو.. طرح التريلر الرسمي لفيلم Jungle Cruise

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت شركة ديزني، التريلر الرسمي لفيلم Jungle Cruise، والذى من المقرر طرحه يوم 30 يوليو المقبل، بدور العرض السينمائي.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتي ديزني 20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدغار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

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