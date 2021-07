فيديو.. طرح التريلر الرسمى لفيلم House of Gucci

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد House of Gucci التريلر الرسمي للفيلم المنتظر عرضه في دور السينما 24 نوفمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم House Of Gucci حول قصة اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وتآمر زوجته الأول لتدبير الحادث، وتلعب سلمى حايك دور صديقتها، وأحداثه مقتبسىة من كتاب طرح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

يظهر في الإعلان الدعائي لفيلم House of Gucci العديد من نجوم العمل ومنهم ليدي جاجا وآدم درايفر وجاريد ليتو وجيريمي آيرونز وسلمى حايك وآل باتشينو، والفيلم من إخراج ريدلي سكوت.