فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل “ضد الكسر” لـ نيللي كريم

المستقلة/ – منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري “ضد الكسر” للنجمة نيللى كريم ، البرومو الرسمي للمسلسل ، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل على قناة Cbc.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية “سلمى”، التي تعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتدخل في تشابكات متعددة ويؤدي ذلك إلى تدبيرها لخطط ومكائد عديدة حتى تصل إلى هدفها الأساسي في الانتقام منه.

يظهر في البرومو الرسمى تفاصيل القصة التي تدور حول جريمة قتل غامضة وصراعات بين عدة أطراف، يحاول كل منهم توريط الآخرين في المتاعب، إلى جانب وجود خلاف بين نيللي كريم ومحمد فراج بسبب الخيانة.

مسلسل “ضد الكسر” تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.