فيديو.. طرح “أوعدك” لسمية الخشاب وعمر كمال

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الفنانة المصرية سمية الخشاب أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي تتعاون فيها للمرة الأولى مع مطرب المهرجانات عمر كمال عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

“أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر”.

وتعد الأغنية، هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية، على غرار زميلتها الفنانة ياسمين رئيس التي شاركت مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أغنية “حبيبتي”، وتم طرحه مؤخرًا.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، شاركت في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل “موسى”، بطولة النجم محمد رمضان، وشارك فيه عدد من نجوم الفن من بينهم هبة مجدي وسيد رجب ومن إخراج محمد سلامة.

 

 

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