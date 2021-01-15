فيديو.. شيماء سبت تناشد جمهورها لإنقاذ هذه الممثلة الشهيرة من الموت

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المستقلة/ منى شعلان/ ناشدت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ ، جمهورها لإنقاذ مواطنتها الممثلة أمينة القفاص​، بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى ، مطالبة جميع محبيها بالتبرع لها بالدم بشكل عاجل.

ونشرت شيماء عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو استغاثة، قالت فيه: “يا أهالي الشيمة والفزعة بنتكم بنت البحرين اللي ياما ضحكتكم وأسعدتكم محتاجة دعواتكم ومحتاجة تبرع للدم ضروري بمستشفى الملك حمد حالتها حرجة وخطرة كثير”.

وأضافت شيماء: “للأسف ما في ولا حدا راح يتبرع أرجوكم إنقذوها هي فصيلة bوab فنانتنا الجميلة في حالة خطرة بالعناية ومحتاجة دم لا تبخلوا عليها أرجوكم والله يشفيها ويردها إلنا اللهم أمين راح أحطلكم الأرقام ضروري تواصلوا معهم وبطالب جميع الفنانين بزيارتها”.

والفنانة أمينة القفاص مواليد 1954، بدأت حياتها الفنية في الكويت بمشاركتها بدور صغير في مسلسل “فهد العسكر الرحلة والرحيل”، وذلك بعام عام 1979، توالت أعمالها من بعده، وبالغالب كانت أدوارها مساعدة.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها: “أكون أو لا، نظر عيني، أهل الدار، انتقام عزيز،شد بلد، شرباكة ، سناب شاف من أجلها، العاصوف، المعزب 2: سموم ، سدرة”.

 

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