فيديو.. شريف دسوقي يوجه رسالة للشباب بعد بتر قدمه

المستقلة/- منى شعلان/ يخضع الفنان المصري شريف دسوقي لبروتوكول طبي خاص في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، لتجهيزه لتركيب طرف قدم صناعي، وذلك بعد عملية البتر الأخيرة في القدم.

أكد شريف دسوقي في تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” أنه بدأ مرحلة التأهيل ويواصل خلال الفترة المقبلة قراءة الأعمال المؤجلة، لكي يستأنف نشاطه فور مغادرته للمستشفى.

وأشار دسوقي في تصريحاته أنه بنهاية مرحلة التأهيل العلاجي سوف يقوم بتركيب طرف صناعي، مقدرا تلك الفترة بحوالي 25 يوما.

أوضح أنه في حالة معنوية عالية ويرغب أن يكون قدوة للشباب ويريدهم أن يتمسكوا بالإرادة وعدم الشعور باليأس والإحباط والاستسلام للجلوس في المنزل، مشددا أنه لو عاد به الزمن سيختار المرور بنفس المحنة من جديد.

طلب شريف دسوقي من الجمهور الإكثار من الدعاء له لكي يتعافى سريعا ويعود لاستئناف نشاطه الفني، موجها الشكر لكل من ساندوه في أزمته، واصفا ما حدث بمظاهرة من الحب إحاطته وزادت من عزيمته.

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