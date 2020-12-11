فيديو.. شبيهة الراحلة “ميرنا المهندس” تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الفنانة المصرية الراحلة ميرنا المهندس، مؤشر البحث العالمي جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد ظهور مصمم أزياء تدعى ندى أكرم بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 ، تشبه الفنانة الراحلة إلى حد كبير.

وقالت ندى أكرم ، في اتصال هاتفي لـet بالعربي:”أكتر حاجة بسطاني أني كنت سبب أن الناس افتكرت ميرنا المهندس الله يرحمها ودعولها، مع أني مش شايفه الشبه اللي الناس بتقول عليه وأنها كانت احلى”.

وتابعت: “شرف ليا أن وأنا في بداية مشواري الناس تشبهني بيها ويارب الناس تحبني زيها، ودي مش أول مرة حد يقولي أني شبهها صحابها نفسهم قالولي الموضوع ده”.

و المصرية ندى أكرم هى مصممة أزياء منذ 10 سنوات، اشتهرت بتصميم فساتين الستينيات و السبعينيات ،وسيناريست وفي بداية طريقها في الفن ، كما شاركت في بطولة فيلم “توك توك” الذي أخرجه خضر محمد.

وتوفيت ميرنا المهندس، في 5 أغسطس من عام 2015، داخل أحد المستشفيات عن عمر ناهز 36 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وقبل وفاتها اختفت عن الأنظار وارتدت الحجاب، وبعد رحلة علاجية عادت ميرنا بصحة جيدة إلى جمهورها وقدمت عددًا من الأعمال الفنية إلا أن المرض عاد لها من جديد لينهي حياتها.