فيديو.. سيف نبيل ينجو من الموت المحقق بعد حادث مروع

المستقلة/- منى شعلان/ نجا الفنان العراقي سيف نبيل، من الموت المحقق بعد تعرضه لحادث مروع، إثر سقوط لوح زجاجي ضخم وتحطمه بشكل مفاجئ خلال تواجده في منزله ، دون سببا واضح على حد قوله.

ونشر نبيل مقطع فيديو للحادث عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” بحسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلق قائلاً:” كنا قاعدين في أمان الله ويجي اللوح وينكسر بهذه الطريقة المروعة والله ستر ولحقنا نقوم ، العين حقيقة، قل أعوذ برب الفلق”.

ويشارك الفنان العراقي كعضو لجنة تحكيم “عراق آيدول” الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض.

وكان سيف نبيل قد طرح مؤخراً أغنية ديو مع الفنان محمد رمضان وهي أغنية دعائية لإحدي شركات المحمول في العراق، والتي حققت أكثر من 13 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على إطلاقها.