فيديو.. سوزان نجم الدين تحتضن أبنائها وتبكي بسبب ترامب

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المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو مؤثر يرصد لحظة لقاءها بأولادها فى أول لقاء بينهم بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، بسبب منع الرئيس دونالد ترامب السوريين وعدة جنسيات أخرى من الدخول أو الخروج من الولايات المتحدة الأمريكية بدون أوراق (إقامات أو جنسيات)، وهو ما تبعه حرمانها من أولادها المقيمين في أمريكا.

وعلقت سوزان على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: ” خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار..خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة”.

وأضافت:” فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء..وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.. فهاأنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد #ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر..”.

واختتمت سوزان حديثها: ”الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وكانت سوزان نجم الدين ، أعربت عن سعادتها بفوز جو بايدن وخسارة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

يذكر أن سوزان نجم الدين قد تزوجت مرة واحدة من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي ولديها أربعة أولاد هم: “سهير وسارة وحيان وحازم، وأعلنت عن انفصالها عنه منذ سنوات ولم تكشف عن سبب إتخاذها لهذا القرار.

 

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