فيديو.. سمية الخشاب توضح حقيقة زواجها

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أسباب غيابها عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة والذي عقد نهاية أكتوبر الماضي، وخاصة بعد انتشار شائعة تفيد بأنها تستعد لزواجها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الخشاب ، لبرنامج ET بالعربي ، عن سبب عدم حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي : “الحمدلله إني ماروحتش، لأن بجد الله يشفي أي حد كان هناك وجاله كورونا، وناس كتير راجعة من هناك بكورونا، طبعًا بتمنالهم كلهم الشفاء يارب، لأن التجمعات هناك وماشوفتش حد كتير لابس الكمامة” .

وتعليقا على عدم حضورها حفل زفاف الفنانة درة وهنادي مهنا قالت : “الفترة دي صعبة شوية وإحساسي إن الواحد لازم يحافظ على نفسه وعلى آخر 2020 يكتشفوا إن شاء الله المصل ونخلص يارب”.

و حول شائعة زواجها قالت: “زواج إيه هتطلع عليّا إشاعات، أنا مش بفكر في الزواج دلوقتي أنا في حالة حُب وسلام وهدوء نفسي مع سمية ومبسوطة أوي”.

و تعود “الخشاب” بعد غياب الدراما التليفزيونية الرمضانية مدة ثلاث سنوات، بالمسلسل الرمضاني المقبل “موسى” للنجم محمد رمضان ، وعن مشاركتها لـ”مضان” قالت: “سعيدة طبعًا إني هشتغل مع النجم محمد رمضان أنا على المستوى الشخصي بحبه جدًا وبحترمه، ولمّا كلموني الشركة وسألوني: توافقي تشتغلي مع رمضان؟ كان سؤال غريب جدًا وقولت لهم: آه طبعًا، بقول لمحمد ربنا يكرمنا بمسلسل (موسى) وثقة في الله نجاح”.