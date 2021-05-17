فيديو.. زين كرزون تبكي وترد على منتقديها بسبب القضية الفلسطينية

المستقلة/- منى شعلان/تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية زين كرزون لموجة من الانتقادات اللاذعة عقب اتهامها بالإساءة للفلسطينيين والمتضامنين معهم.

ونشرت زين كرزون، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” ظهرت من خلاله وهى منهارة من البكاء بسبب ما تعرضت له من شتائم وهجوم كبير عليها من قبل الجمهور، وقالت: “تحملت كمية ظلم من أشخاص معينين.. فبركوا كل اشي و بلشوا ينشروا.. وأنا عارفهم.. لأنه إسم زين كرزون عاملهم عقدة نفسية”.

وأضافت كرزون باكية:”كنت أتمنى أن يكون الترند هو قضية فلسطين وليس اسم زين كرزون… بس معلش فدا تراب فلسطين وأهل فلسطين”، مشيرة إلى أن أرقام التفاعل كبيرة جدا، و ستشكل صدمة للمتابعين.

وقالت إنها تعرف هؤلاء الأشخاص جيدا لأن اسمها يسبب عقدة نفسية لهم، متهمة البعض بفبركة حديثها واجتزائه وتغييره لكي ينتهزون الفرصة لمهاجمتها.

وتابعت: “رب العالمين معي والناس اللي بتحبني معي واللي بيعرفني معي بس كتير شعور صعب وكتير الواحد بيزعل على حاله أنه يكون مظلوم”.

واستطردت زين كرزون قائلة: “صعب الواحد يتحمل كمية الهجوم الكبيرة اللي صارت عليّ وهو ما حكى شي يمكن ناس أساءت الفهم والتعبير وناس أخذت كلمة وكلمتين وفبركوهم علي وصار الشاطر الشجاع هو اللي بيحكي علي، ولكن سامحتكم كلكم”.

وكانت زين كرزون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد وصفت المتضامنين مع القضية الفلسطينية بـ :”المتباكين” خاصة أن الفسطينيين يعانون منذ آلاف السنوات.

وقالت زين كرزون إن البعض يترك ما يحدث داخل دولته وكل ما يعاني منه ولا يفعل شيئاً إلا الهجوم والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية على حد قولها.

واعتبرت زين كرزون أن التضامن وحب فلسطين لا يكون بنشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفة من عبروا عن حزنهم تجاه ما يحدث بـ الممثلين.