فيديو.. روزانا اليامي تسخر من منتقدي ظهورها في حوض السباحة

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، على انتقادات بعض متابعيها بعد ظهورها في حوض سباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة السعودية، واتهامها بإثارة الجدل.

وقالت الإعلامية السعودية نشرته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إنها كانت تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل نهائيا، مضيفة أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.

وكتبت روزانا اليامي: “هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم، حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه”.

وأضافت: “بهذه المناسبة راح أطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعدو”، مبدية سخريتها من الأخبار، التي جرى تداولها في هذا الشأن، فقالت: “لا إله إلا الله إيش في”.

وكشفت روزانا اليامي، مؤخرًا، أن زواجها يقف وراء مغادرتها العمل في ”روتانا“، حيث جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها بفقرة ”الأسئلة والأجوبة“، التي تجريها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

العراق يحكم قبضته على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

فيديو.. روزانا اليامي تسخر من منتقدي ظهورها في حوض السباحة

اخر الاخبار

ريطانيا اخفت معلومات كانت ستساعد على الاستعداد لمواجهة لكوفيد-19

اخر الاخبار

واشنطن ترفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين

اخر الاخبار

“غير مستقرة” مستجدات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

رياضية

مكافآت مجزية تنتظر منتخب العراق

رياضية

اليوم.. انطلاق يورو 2020

رياضية

اليوم.. انطلاق يورو 2020

اخر الاخبار

بلاغ جديد ضد فنان مصري بسبب سد النهضة

اخر الاخبار

شاهد.. الإعلان الترويجي لمسرحية “كوكو شانيل” لشريهان

اخر الاخبار

“تشيللو”.. أول رواية لـ تركي آل الشيخ في معرض الرياض

الاخبار

اعلان 4 آب من كل عام حداد وطني في لبنان

رياضية

لاعب إيران يستفز منتخب العراق

اخر الاخبار

الرئيس اللبناني يوجه دعوة عاجلة بشأن اللاجئين السوريين

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام هونج كونج

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: الذین شارکوا في تسليم الموصل لداعش يرتدون اليوم قناع الوطنية

اخبار العراق

المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة “غسل الأموال”